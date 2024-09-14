Muğla Menteşe’de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Dirgeme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez istikametinden Dirgeme yönüne seyir halinde olan 48 ACM 676 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı F.C.K. ve A.E.Ş.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların yapılan ilk değerlendirmelerde kırıkları olduğu tespit edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.