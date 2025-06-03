Muğla merkezli 5,8 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde hissedildi
Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 02.27'de meydana geldiği ve büyüklüğünün 5,8 olduğu duyuruldu.
Kaynak: güncel
Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 02.27'de meydana geldiği ve büyüklüğünün 5,8 olduğu duyuruldu. Deprem pek çok çevre ilde hissedildi.
Depremle ilgili şu bilgilere yer verildi:
#DEPREM
Büyüklük:5.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:02:17:29 TSİ
Enlem:36.64 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:67.91 km