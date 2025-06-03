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Muğla merkezli 5,8 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde hissedildi

Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 02.27'de meydana geldiği ve büyüklüğünün 5,8 olduğu duyuruldu.

Güncel
  • 03.06.2025 02:35
  • Giriş: 03.06.2025 02:35
  • Güncelleme: 03.06.2025 02:38
Kaynak: güncel
Muğla merkezli 5,8 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde hissedildi

Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 02.27'de meydana geldiği ve büyüklüğünün 5,8 olduğu duyuruldu. Deprem pek çok çevre ilde hissedildi.

Depremle ilgili şu bilgilere yer verildi:

#DEPREM
Büyüklük:5.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:02:17:29 TSİ
Enlem:36.64 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:67.91 km

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