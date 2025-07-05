Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile ilgili son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen, Hatay Dörtyol'daki yangın ise kısmen kontrol altına alındı" ifadesini kullandı.

Hatay Dörtyol'daki yangınla ilgili de bilgi veren Yumaklı, "Hatay / Dörtyol yangını ise, gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir" dedi.

Yumaklı, açıklamasında, "Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen, #YeşilVatan savunmamıza canla başla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.