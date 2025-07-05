Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı yangınları kontrol altına alındı
Bakan İbrahim Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile ilgili son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.
İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen, Hatay Dörtyol'daki yangın ise kısmen kontrol altına alındı" ifadesini kullandı.
Hatay Dörtyol'daki yangınla ilgili de bilgi veren Yumaklı, "Hatay / Dörtyol yangını ise, gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir" dedi.
Yumaklı, açıklamasında, "Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen, #YeşilVatan savunmamıza canla başla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda:— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 5, 2025
📍 Muğla / Milas
📍 Manisa / Saruhanlı
yangınları TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.
📍 Hatay / Dörtyol yangını ise, gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla…