Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde orman yangını

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Ortaca'ya bağlı Okçular Mahallesi'nde bugün saat 19.40 sıralarında, Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde ise saat 20.25 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.