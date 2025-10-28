Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Güncel
  • 28.10.2025 16:35
  • Giriş: 28.10.2025 16:35
  • Güncelleme: 28.10.2025 16:37
Kaynak: AA
Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol