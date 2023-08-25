Muğla'nın iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2 saat içinde, Muğla'nın iç kesimlerinde (Yatağan, Milas ve Kavaklıdere) beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.