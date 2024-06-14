Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Şu anda tahminlerimiz 48 hektarlık alan yandı" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına aldı.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Kısırlar köyüne çok yakın bir alanda meydana geldiğini ve bu nedenle de çok hassas olduğunu söyledi.

Yangına başta Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve kara araçlarıyla çok hızlı müdahale edildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yangına ihbardan itibaren 10 dakika içerisinde müdahale edildi. Tüm kurum kuruluşlarımız seferber oldu. Jandarma, AFAD, belediyelerimiz, itfaiyelerimiz hepsi iş makinalarıyla araçlarıyla bölgeye müdahale ettiler. Yangına 64 kara, 10 da hava aracı müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda tahminlerimiz 48 hektarlık alan yandı. Bunun 6 hektarı tarım arazizi, 43 hektarı da ormanlık alan. Ekiplerimiz çalışıyor. Allah beterinden korusun. Ben ekiplere teşekkür ediyorum."

Vali Akbıyık, daha önce yaptığı açıklamada, Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttıklarını bildirmişti.

MENTEŞE'DE DE YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gazeller Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangın rüzgarla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.