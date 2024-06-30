Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kazıklı ile Gürçamlar mahalleleri arasında başlayan yangın nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına aldı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.