Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Güncel 31.07.2024 12:17 Giriş: 31.07.2024 12:17

Güncelleme: 31.07.2024 13:51 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: İHA