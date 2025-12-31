Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde yılın son gününde kar yağışı etkili oldu.

Fethiye-Antalya kara yolunun 1300 rakımlı Karabel mevkisinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kar lastiği bulunmayan bazı sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda kar küreme çalışması yaptı.

İlçeye bağlı Seki, Dont, Yayla Ceylan Temel, Bekçiler, Doğanlar mahalleleri de kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.