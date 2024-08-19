Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula Ula ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale edildi. Gündüz saatlerinde Azerbaycan'dan gönderilen Beriev Be-200 Amfibik yangın uçağı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla bölgeye gönderilen 3 gece görüşlü helikopterle Ula'daki yangına müdahale sürüyor. Çok sayıda gönüllü de iki yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyor. Orman ekipleri, yangınları kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor.

KAVAKLIDERE'DEKİ HASAR

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Aydın Bozdoğan'da başlayan ve Muğla Kavaklıdere'ye kadar ilerleyen orman yangını nedeniyle, ilçede 49 küçükbaş, 65 büyükbaş hayvanın güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiğini, söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra hayvanların yetiştiricilere yeniden teslim edildiğini açıkladı.

17 Ağustos 2024 tarihinde Kavaklıdere’de yaşanan yangında ilk belirlemelere göre 60 dekar zeytinlik alanın zarar gördüğünü belirten Barış Saylak, bugün Yatağan'da başlayan yangın dolayısıyla da 30 küçükbaş 11 büyükbaş hayvanı tahliye ettiklerini, Yava Mahallesi Kayırlı Ovası’ndaki 12 adet büyükbaş hayvanın da güvenli bölgeye taşındığını kaydetti. Saylak, yangın dolayısıyla Yatağan'da bir arıcıya ait 60 kovanın telef olduğu bilgisini de paylaştı.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

​​​​​​​Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.