Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Merkezde yağmurlu hava hakim olurken, yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağdı.

Köyceğiz'deki Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti çevresi kar yağışıyla beyaza büründü. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Muğla Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Ramazan Ferek, AA muhabirine, grup üyesi arkadaşları Dr. Mehmet Birol Öztürk ve Mehmet Yavaş ile hafta sonu aktivitesi için Sandras Çiçek Baba zirvesine tırmandıklarını söyledi.

Yürüyüşün ilk başlarında kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında olduğunu belirten Ferek, zirveye ulaştıklarında bunun çoğaldığını dile getirdi.

Ferek, Muğla'nın kıyı kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu, aktivitelerinin hava şartları nedeniyle yaklaşık 6 saatte tamamlandığını ifade etti.