Muğla nüfusunun dörtte birinde motosiklet var

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Araçları Taşıtları istatistiğine göre, Muğla’da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 735 bin 707 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2025 ayı itibari ile Muğla’daki motorlu kara araçları sayısı istatistiklerini yayımladı. 2025 yılı Mayıs ayı sonu itibari ile Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Muğla’da 295 bin 929 motorlu kara aracı ile en fazla Motosiklet yer alıyor.

Muğla’daki motorlu araç sayılarına göre otomobil 271 bin 320, Minibüs 10 bin 771, Otobüs 4 bin 210, Kamyonet 95 bin 832, Kamyon 12 bin 578, Motosiklet 295 bin 929, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 477 ve traktör sayısı da 42 bin 590 olarak gerçekleşti.