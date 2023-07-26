Muğla Orman Müdürlüğü önünde ''Akbelen'e dokunma'' eylemi

Akbelen Ormanı’nda kömür sahasının genişletilmesi için başlayan ağaç kesiminin durdurulması talebiyle Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve siyasi partiler tarafından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, "Görevi ormanları korumak olan Orman Bölge Müdürlüğü ve kolluk güçleri bu talana göz yumarak bir anayasa suçu işlemektedirler. Orman Bölge Müdürlüğü’nü ve kolluk kuvvetlerini bu katliamın önlenmesi için derhal göreve davet ediyoruz" dedi.

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Akdeniz Yeşilleri Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Muğla Tabip Odası, TMMOB, Türkiye İşçi Partisi ve bazı siyasi partiler ile yaşam savunucuları tarafından, ağaç kesimlerinin durdurulmasını için bugün Muğla Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.

"YAPILAN İŞ ANAYASA İHLALİDİR VE HUKUKSUZDUR"

Basın açıklamasını okuyan Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, şöyle konuştu:

"Anayasa'nın 169. maddesinin 1. fıkrasında, devlete halihazırda mevcut bulunan orman alanlarını koruma görevi yüklendiği gibi, orman alanlarının genişletilmesi için gerekli kanunları koymak ve tedbirleri almak da devletin görevleri arasında sayılmaktadır. Anayasa’nın 170. Maddesinde de ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceğine açık bir atıf vardır. Yine Anayasa’nın 56. Maddesinin çevreyi koruma konusunda devleti ve vatandaşı eşit oranda görevlendirdiği açıktır. Yeniköy ve Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için Kasım 2020 tarihinde gerekli izinleri almış ancak İkizköylülerin direnişiyle karşılaşmıştır. İkizköylüler’in direnişi iki yıldan bu yana sürerken geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde devletin gözetiminde Akbelen Ormanı’nın kıyımına başlanmış olması kabul edilemez. Akbelen’de yapılan ağaç katliamının su kaynaklarının yok olmasına, ekosistemin çökmesine ve bölge insanının sağlığının onarılmaz biçimde bozulmasına yol açacağı kesindir. O nedenle, bu yapılan iş nereden bakarsanız bakın anayasa ihlalidir ve hukuksuzdur.

"ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ VE KOLLUK KUVVETLERİNİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Bu hukuksuzluk karşısında vatandaşlar, Anayasanın kendisine yüklediği ödev nedeniyle harekete geçmiş fakat asli görevi ormanları korumak olan Orman Bölge Müdürlüğü ve kolluk güçleri bu talana göz yumarak bir anayasa suçu işlemektedirler. Orman Bölge Müdürlüğü’nü ve kolluk kuvvetlerini bu katliamın önlenmesi için derhal göreve davet ediyoruz ve hatırlatıyoruz; anayasanın hepimize yüklediği görev bu ormanların korunması yönündedir. Ormanlarını koruyan, korumak isteyen vatandaşı ne pahasına olursa olsun bölgeden uzaklaştırmak değil. Bizler çocuklarımıza onurlu bir gelecek ve yaşanabilir bir ülke bırakmak için Akbelen Ormanı’nın ve İkizköylülerin yanında yer alacağız."