Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde hava 30, deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, sahillerde vakit geçirdi. Kent sakinleri ve turistlerden bazıları Kumbahçe ve Paşatarlası Sahili'nde denize girdi, su sporları yaptı. Bazıları da plajlarda güneşlendi.

Bazı tatilciler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okurken bazıları bisiklet sürdü, bazıları da park ve kafelerde zaman geçirdi.

Marmaris, Fethiye ve Ula ilçelerinin sahilinde de yoğunluk oluştu. Tatilciler turizm kentlerinde sıcak havada denize girme, su sporları yapma ve paraşütle atlama olanağı yakaladı.