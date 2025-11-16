Muğla Seydikemer'de orman yangını

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 16.11.2025 17:22
  • Giriş: 16.11.2025 17:22
  • Güncelleme: 16.11.2025 17:22
Kaynak: DHA
Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesi Çaltıözü Mahallesi Mendos Dağı yakınlarındaki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiple alevlere müdahale ediyor. (DHA)

