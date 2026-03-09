MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI | Muğla TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

Muğla TOKİ kura sonuçları için beklenen gün geldi. Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek toplam 6 bin 417 konut için hak sahipleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü ise kura sonuçları ve hak sahipleri listesine çevrildi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi canlı yayınla takip edilirken, çekilişin tamamlanmasının ardından vatandaşlar Muğla TOKİ kura sonucu sorgulama işlemlerini yapmaya başladı. Peki Muğla TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır, Muğla’da kaç konut yapılacak ve hak sahibi olamayanlar başvuru ücretini ne zaman geri alacak? İşte tüm detaylar.

MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ Muğla kura çekimi, 9 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında düzenlenen kura çekimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapıldı.

Saat 11.00’de başlayan kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınla izleyicilere aktarıldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Muğla’da yapılacak konutlar için hak sahipleri resmi olarak belirlenmiş oldu.

MUĞLA’DA TOKİ TARAFINDAN KAÇ KONUT YAPILACAK?

Muğla’da TOKİ tarafından toplam 6.417 sosyal konut inşa edilecek. Konutlar farklı ilçelere dağıtılarak vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Muğla TOKİ Konut Dağılımı

İlçe Konut Sayısı Menteşe (Merkez) 5.400 Bodrum 500 Milas 200 Fethiye 150 Seydikemer 75 Kavaklıdere 50 Köyceğiz 42 Toplam 6.417

Bu dağılım kapsamında en fazla konut Menteşe (Merkez) ilçesinde yapılacak.

MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Muğla TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri sonuçlarını online olarak görüntüleyebiliyor.

Sonuçları öğrenmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

e-Devlet sistemine giriş yapılır

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılır

Kimlik bilgileri ile sonuçlar görüntülenir

TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapmanız yeterlidir.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABULEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.

Başvuru ücretleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yapılan bankanın şubeleri veya ATM’leri üzerinden iade edilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme süreci de merak ediliyor.

TOKİ taksit ödemeleri, konut sözleşmesinin imzalanmasının ardından bir sonraki ay başlayacak.

Bu süreçte hak sahipleri sözleşme işlemlerini tamamladıktan sonra belirlenen ödeme planına göre taksitlerini ödemeye başlayacak.

TOKİ MUĞLA SOSYAL KONUT PROJESİNE YOĞUN İLGİ

TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Özellikle uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli taksit imkanları sayesinde birçok vatandaş ev sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Muğla’da gerçekleştirilen kura çekimi de bu ilginin en önemli göstergelerinden biri oldu. Binlerce vatandaş kura sonuçlarını öğrenmek için süreci yakından takip etti.

