Muğla toz duman olmadan durun

Haber Merkezi

Doğal güzelliğiyle ülkenin en kritik önemdeki turizm kenti Muğla maden, taş ocağı ve benzer şirketlerin hedefinden kurtulamıyor. Bir süredir Yatağan ve Menteşe ilçelerine bağlı ilçesinin Deştin ve Bayır mahallelerinde çimento fabrikası kurma girişimleri sürüyor. Bu girişime karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi dün geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Egemen Balaban, TMMOB İKK Başkanı Coşkun Çatalkaya katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras projeye ilişkin “6 adet kalker ve kil ruhsat sahası ormanlık alanda kalmakta. Böylesi bir alanda ve yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının yakınında çimento fabrikası kurulması mümkün değil” dedi.

Aras şu görüşleri paylaştı: “Deştin’de kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen çimento fabrikası projesi için ÇED süreci işletiliyor. Proje hakkında bilimsel-teknik ve hukuksal itirazlar ortaya konulmuştur. Ayrıca pek çok kamu kurumu tarafından ÇED süreci ve proje hakkında endişeler dile getirilmiştir. Orman mevzuatına göre meşcere tipi kapalılığı 3 olan ormanlık alanlarda madencilik yapılması mümkün değildir. Nitekim Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam 428,17 hektar maden sahasına verilen ruhsatların iptali istemiyle Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Ormanlık alanlar yanında proje sahasının zeytinlik alanları ve tarım alanlarını içine aldığı resmi tutanaklarla sabittir. Böylesi bir alanda ve yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının yakınında çimento fabrikası kurulması mümkün değildir. Bu gerçekler karşısında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başta yörede yaşayan köylülerimiz olmak üzere kamuoyunun beklentilerine yanıt vererek ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum."