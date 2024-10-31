Muğla turizmine yeni vizyon

Muğla’yı geleceğe emin adımlarla taşıyacak Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi. Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı, Koordinatör Cumhur Güven Taşbaşı’nın Turizm sunumu ile başladı. Sunumda Platformun plan ve projelerine yer verildi. Platform, Muğla’yı, Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Datça’ya kadar her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, Muğla’nın binlerce yıllık kültürel mirasını da turizmle misafirlere anlatmayı hedefliyor. Öte yandan platformun bir diğer hedefi, turizmin yerel ekonomiye katkısının yalnızca işletmelerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda zanaatkârlar, üreticiler ve yerel halk için de bir geçim kaynağı oluşturması. Bu nedenle tarım turizmi, gastronomi turizmi gibi alternatif turizm modelleri geliştirilerek, Muğla’nın yerel değerlerinin turizmle entegre edilmesi platformun hedefleri arasında yer alıyor.

Ortak sorumluluğumuz geleceğimiz, geleceğimiz için sürdürülebilirlik zorunluluk değil, normalimiz diyen Cumhur Güven Taşbaşı, “Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’ın Dünya Kenti Muğla vizyonu ile kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak” açıklamalarında bulundu.

Platformun toplantısında konuşma yapan turizmci Yücel Okutur, “Muğla’nın geleceği gerçek anlamda eko turizmde yatıyor. Çünkü eko turizm zaten Muğla’nın doğal değerleri ile uyumlu bir kavram. Eğer biz eko turizme girersek bütün Avrupa ve dünyanın en önemli turizmdeki kenti oluruz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Turizmcinin bilgi birikimi, kamunun yetkisi ile koordinasyon içinde çalışılmalı ortak akılla hareket edilmelidir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibinin de bu anlayışta olduğunu görüyoruz” dedi.

Turizm paydaşları olarak tüm desteği sağlayacaklarına değinen TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal, “Muğla turizmini ve Türkiye turizmini ileriye götürecek her türlü oluşumun sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağımızı bir kez daha beyan etmek istiyorum” dedi.

“MUĞLA’MIZ TURİZM SEKTÖRÜNDE HAK ETTİĞİ YERİ BULACAK”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Turizm sektörünün Muğla’da hak ettiği payı alacağına olan inancımız sonsuz. Sizlerin varlığı ve desteğiyle ortak akıl yoluyla bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bu çalışmaların başında, gerek ilimizin gerek ülkemizin çözüm konusunda çok büyük bir birikime sahip olan Sayın Cumhur Güven Taşbaşı’nın bulunması bizim için büyük bir şans. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Muğla’nın marka değerini daha da öne çıkaracak, turizmde hak ettiği noktaya taşıyacak adımlar atılacak. Bu platformun ilimize, özellikle de birbirinden değerli 13 ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her ilçemizin farklı özellikleri ve nitelikleriyle daha da parlayacağına inanıyorum. Koruma-kullanma dengesi gözetilerek sektörü daha da ileriye taşıyacağımıza inancım sonsuz” dedi.

“MUĞLA, BİR DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turizmin tüm bileşenlerinin bir araya gelerek Muğla’nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi ve turizmin yalnızca bugünü değil geleceği planlaması gerektiğini belirtti.

Aras, “Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Muğla’yı yalnızca turizmin kalbi değil, aynı zamanda çevre bilincinin ve kültürel korumanın öncüsü bir şehir olarak konumlandırma yolunda attığımız önemli bir adım. Muğla’nın tarihi, kültürü, doğası ve insanıyla ortaya koyduğu değerleri koruyarak turizmi geliştirmek, şüphesiz hepimizin ortak hedefi. Bu bağlamda tüm bileşenleri ile bu platform, turizmi kentimizin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir vizyonla hareket edecek. Turizmin yalnızca ekonomik bir güç olmadığını, aynı zamanda toplumun tamamını kapsayan bir gelişim modeli olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Muğla’yı, Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Datça’ya kadar her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, bu toprakların binlerce yıllık kültürel mirasını da geleceğe taşımak zorundayız. Bu, yalnızca turizmin bir gelir kaynağı olarak görülmesi değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızın ve doğal mirasımızın korunması için bir sorumluluktur. Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak” diye konuştu.