Muğla Valiliği'nden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne "çimento fabrikası" davası

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesinin Deştin Mahallesi arasında kızılçam ormanlarının olduğu bölgede açılmak istenen, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi’nin planlarının belediye tarafından iptali yargıya taşındı.

Muğla Büyükşehir, Menteşe ve Yatağan Belediye Meclisleri, projeye ilişkin imar planlarının iptaline karar vermişti. Kararla birlikte entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmişti.

VALİLİKTEN YARGI ADIMI GELDİ

Edinilen bilgiye göre; Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 22 Nisan’da idare mahkemesinde dava açtı. Mahkeme de belediyeye, delillerin sunulması ve savunma için süre verdi.