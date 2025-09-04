Muğla Valiliği'nden sokak hayvanları için talimat!

Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2024’te yapılan değişikliklere dair tepkiler sürerken, Muğla Valiliği okulların açılmasına günler kala sahipsiz sokak köpeklerinin sayısının belirlenmesini istedi. Sayıları belirlenen sahipsiz köpeklerini sayısının Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

Valilik tarafından belediyelere gönderilen yazıda, sahipsiz köpek popülasyonuyla ilgili mahallelerde sayım yapılmasını, bu esnada kırsal mahallelerde bulunan yurttaşlardan ve muhtarlardan destek alınması gerektiği belirtildi.

Kırsal mahallelerde sahip olduğu halde kayıtsız olan ve serbest halde gezen köpek sahiplerine tespit edilmesi halinde idari ve adli yaptırım uygulanacak. Valilik tarafından, kayıtlı olmayan köpeklerin de tespit edilmesi istendi. Yapılacak bu tespit ve sayım çalışmasında da veteriner işleri müdürlüğü dışında temizlik işleri müdürlüğü zabıta işleri müdürlüğünden ekiplerin görevlendirilmesi ve tüm görüşmelerin resmi olarak kayıt altına alınması istendi.

35 KURUM VE PARTİ ORTAK BİLDİRİ YAYINLADI

Muğla Valiliği imzasıyla belediyelere gönderilen talimat yazısına karşı hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, talimatın Anayasa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Belediye Kanunu başta olmak üzere birçok mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. STK’lar, söz konusu yazının muhtarları ve belediyeleri halkı ihbar mekanizmasına zorladığını, ceza sopasıyla korkutmaya çalıştığını ve kamu düzeni ile halk arasında derin çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

Açıklamada Anayasa’nın 56. maddesinde güvence altına alınan sağlıklı çevre hakkının hayvanların yaşam hakkını da kapsadığı hatırlatıldı. 5199 sayılı kanunun hayvanların korunmasını ve refahını esas aldığı, 2025 sonuna kadar sahipli kedi ve köpeklere çip zorunluluğu getirmediği vurgulandı. Ayrıca hiçbir yasal düzenlemede hayvanların “toplama kamplarına kapatılması” öngörülmediği ifade edildi.

Hayvan hakları savunucuları, mevcut bakımevlerinin yetersiz olduğunu, liyakatsiz personelin çalıştığını ve hayvanların üst üste istiflenircesine kapatılmasının açıkça suç olduğunu dile getirdi. Açıklamada, hayvanseverler buna izin vermeyeceklerini, ifşa etmekten korkmayacaklarını ve hukuksuz, kanunsuz emirlere itaat etmeyeceklerini belirtti.

Ortak açıklamada, “barınak” adı altında toplama kamplarına kapatılan hayvanların derhal gönüllülerine iade edilmesi istendi. Kırsaldaki popülasyonun kontrolü için gönüllülerle işbirliği içinde kısırlaştırma ve aşılama seferberliği talep edildi. Muhtarların halkla karşı karşıya getirilemeyeceği, yurttaşların birbirini ihbar etmeye zorlanamayacağı vurgulandı. “Köpeklerimizi vermeyeceğiz!” sloganıyla yayımlanan açıklamada, Muğla Valisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan acilen randevu talep edildi. “Ortak akılla, bilimsel verilerle ve gönüllülerin desteğiyle çözüm üretmek mümkündür. Hukuka aykırı, hayvan düşmanı talimatlara itaat etmeyeceğiz” denildi.