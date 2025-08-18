Muğla ve Malatya'da orman yangını

Malatya ve Mığla'da ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Akmaz Plajı yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BAZI AHIRLAR TAHLİYE EDİLDİ

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeYalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.