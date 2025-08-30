Muğla'ya zorunlu iniş yaparken ters dönmüştü: Yangın söndürme uçağı için çalışma başlatıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapan yangın söndürme uçağının kaldırılması için çalışma yapılıyor.

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan ve dün Yatağan ilçesindeki Hacıbayramlar Mahallesi'ne zorunlu iniş yapan uçağın enkazının kaldırılması için Ankara'dan kaza kırım ekibi geldi.

Ekip uçak üzerinde inceleme yaparken, ters dönen uçak, vinç yardımıyla düzeltildi. Kaza nedeniyle uçaktan ayrılan su tankları ve bazı parçaları, vinç yardımıyla kamyona yüklendi.

Uçağın, helikopterle bölgeden alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan yangın söndürme uçağı, dün, Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapmıştı. Uçakta bulunan 1 kişi, sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.