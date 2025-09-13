Muğla’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan 6 kişi tutuklandı

Giriş / Abone Ol
  • 13.09.2025 20:04
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 154 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Tepe Mahallesi 39. Sokak’ta, 8 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde bir barda çıkan kavgada Hüseyin Acet (22) ve Emir Can N. (24) silahla ateş edilerek vurulmuş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Acet, bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

