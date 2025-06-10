Muğla’da 10 günde 326 kazada 2 ölü, 233 yaralı

Muğla’da 10 günlük süre içinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında 326 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 233 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye’nin birçok ilinden tatil amaçlı Muğla’ya yaklaşık 200 bin araç giriş yaparken, artan araç sayısına bağlı trafik yoğunluğu da arttı.

Muğla il genelinde Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında toplam 155 yaralamalı, 2 ölümlü trafik kazasında 212 kişi yaralandı. Kazalarda 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, toplam 152 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ise 5-9 Haziran tarihleri arasında 14 yaralamalı trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk alanında 3 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.