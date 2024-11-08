Muğla’da 17 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Muğla genelinde yaptığı narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 17 ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6 şüpheli tutuklandı.

NARKO ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği 17 ayrı operasyonda; 484,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 42,2 gram kokain, 8 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 3 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), ruhsatsız tabanca, 2,6 gram esrar, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.