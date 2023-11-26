Muğla’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Muğla’nın Milas-Bodrum Karayolu üzerinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 34 CSK 298 plakalı otomobilin aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Bir anda savrulan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. O esnada karşı yönden gelen M.V. idaresindeki 48 AGC 497 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralanırken, her iki aracın sürücüsü Y.G ve M.G ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören ve hemşire olduğu öğrenilen Zehra Eker isimli bir kadın yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarında sıkışan sürücüleri, kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında trafik ekipleri, yolu bir süre trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, kaza sebebiyle kapanan Milas Bodrum yönünde yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle kaldırılırken, yola saçılan araç parçalarının temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.