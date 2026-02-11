Muğla’da 22 bin 970 futbol sahası büyüklüğünde maden planı: Kamu yararı mı, doğa tahribatı mı?

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından son 20 günde yayımlanan ilanlarla Muğla’da 164 MİLYON metrekare alanın maden sahası olarak ihaleye çıkarılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Söz konusu ilanlar kapsamında, Türkiye genelinde toplam 667 maden sahası için ihale süreci başlatılırken, bu sahaların 35’inin Muğla ili sınırları içerisinde yer aldığı belirtildi. Tapu kayıtları ve resmî kurum verilerine göre, ihale alanlarının önemli bir bölümünün orman alanları, tarım arazileri ve zeytinlikler üzerinde bulunduğuna dikkat çekildi.

“HALK YOK, ŞEFFAFLIK YOK, İSTİŞARE YOK. RANT ÇOK !”

Süreçte yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve yurttaşların görüşlerinin alınmadığını ve Muğla’nın ranta kurban edilemeyeceğini belirten Cumhur Uzun, Muğla’daki ihale sahalarının yaklaşık %65’inin orman alanlarından, %9’unun tarım arazilerinden ve %6’sının zeytinliklerden oluştuğunu; bu alanlarda yüz binlerce zeytin ağacı ile milyonlarca ağacın risk altında olduğunu vurguladı.

Önergede yalnızca arazi kullanımı değil; içme suyu havzaları, yeraltı suyu beslenim alanları, sulak alanlar ve tarımsal üretim üzerindeki olası etkiler de kapsamlı biçimde ele alındı. Muğla’nın turizm ve tarım ağırlıklı ekonomik yapısı dikkate alındığında, maden faaliyetlerinin uzun vadeli sosyal ve ekonomik sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2050 karbon nötr hedefi ile Türkiye’nin 2053 karbon nötr taahhüdünü hatırlatarak, karbon yutak alanı niteliğindeki ormanların madencilik faaliyetlerine açılmasının bu hedeflerle nasıl bağdaştırıldığının açıklanmasını istedi.

Hazırlanan yazılı soru önergesiyle;

Maden sahalarının hangi bilimsel, çevresel ve kamusal kriterlerle belirlendiği,

Orman, tarım ve zeytinlik alanlar üzerindeki kümülatif etkilerin değerlendirilip değerlendirilmediği,

Su varlıkları açısından risk analizlerinin yapılıp yapılmadığı,

Yerel yönetimler, meslek odaları ve yurttaşların görüşlerini içeren katılımcı bir karar alma sürecinin işletilip işletilmediği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına soruldu.

“TURİZM, TARIM VE KÜLTÜR KENTİ MUĞLA YOK EDİLMEK İSTENİYOR, BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!”

Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla’nın yok edilmek istendiğini kaydeden Cumhur Uzun, “Muğla’nın toprağı, suyu, kıyıları ve zeytini yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da ortak değeridir. Kamu yararı iddiası, şeffaflık, bilimsel değerlendirme ve toplumsal katılımla anlam kazanır. Her yıl milyonlarca insanın akın akın geldiği yer maden sahaları değil, denizi, kıyıları ve ormanı ile Türkiye’nin gözbebeği olan Muğla’nın doğal güzellikleridir. Bu güzelliğe kimsenin kıymasına müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.