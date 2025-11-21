Muğla’da 25 Kasım için farkındalık oluşturulması amacıyla meydanlara zincirli sandalye yerleştirildi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kadın örgütlerinin iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl “Yalnız Değilsin” temalı farkındalık etkinliği düzenledi. Sınırsızlık Meydanı ve 13 ilçede belirlenen alanlara etkinlik kapsamında zincirli boş sandalyeler yerleştirildi.

Çalışma kapsamında 21–25 Kasım tarihleri arasında kentin 13 ilçesinde belirlenen kamusal alanlara zincirlerle çevrilmiş boş sandalyeler yerleştirildi. Boş sandalyelerin, şiddete maruz bırakılan kadınların görünürlüğünü artırmak ve dayanışma çağrısı yapmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı’nda açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel, kampanyayı tüm ilçe belediyeleri ve kadın örgütleriyle ortaklaşa yürüttüklerini söyledi. Demirel, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bugün 13 ilçemizde eş zamanlı olarak zincirlerle kaplı bu boş sandalyeyle ‘yalnız değilsin’ mesajı vermek üzere bir kampanya başlattık" dedi.

Yapılacak ortak basın açıklamasına da değinen Demirel, "Tüm ilçelerde ve Sınırsızlık Meydanı’nda kadına yönelik şiddete karşı ortak sesimizi yükseltmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla bir basın açıklamamız olacak. Tüm kadınları 25 Kasım’da saat 14.00’te meydanlarda sesimizi yükseltmeye, dayanışmayı güçlendirmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.