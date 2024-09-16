Muğla’da 38 göçmen kurtarıldı, 27’si alıkonuldu

Haber Merkezi

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Akçalı Adası açıklarında yardım talebinde bulunan 38 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve 3 bot sevk edildi. Ekipler, denize düşen 15, lastik bottaki 2'si çocuk 23 göçmeni kurtardı.

Öte yandan Marmaris ve Milas ilçelerinde 27 göçmen ise alıkonuldu. Marmaris’te Armella Koyu'nda bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi. 3'ü çocuk 8 göçmen alıkonuldu. Milas ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu, hareket halindeki botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 19 göçmeni alıkoydu.