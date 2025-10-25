Muğla’da 50 enerji işçisi zehirlendi

Emek Servisi

Muğla Yatağan Termik Santralinde Bereket Enerji’ye bağlı kömür işletmelerinde çalışan yaklaşık 50 işçi, önceki gün 08.00–16.00 vardiyasında yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan işçiler, Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İşçiler arasında rahatsızlananların artması üzerine doktorların atölyelere kadar giderek muayene yaptığı belirtildi. Gıda zehirlenmesinin bir önceki gün verilen öğle yemeğinden kaynaklandığı iddia edildi.