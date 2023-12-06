Muğla’da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’nın Ula ilçesinde hakkında “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.



Muğla Merkez ve ilçelerinde halkın can ve mal güvenliğini korumakla birlikte arana şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Muğla’nın Ula ilçesinde hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan A.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.