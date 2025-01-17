Muğla’da akabane hastalığına karşı önlemler alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesi Mergenli Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık yapan bir işletmede, anormal kuzu doğumlarının görülmesi üzerine harekete geçen Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda akabane hastalığını tespit etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumak ve bölgedeki üreticilerin zarar görmesini önlemek için tedbirlerin devam edeceğini açıkladı.

Mahallede 15 adet anormal kuzu doğumu gerçekleştiği ihbarı üzerine, bölgeye giden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, o gün doğmuş ve ölmüş iki anormal kuzuyu teşhis amacıyla numune olarak aldı. Numuneler, detaylı analiz için Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan testler sonucunda, sineklerle bulaşan ve küçükbaş hayvanlarda anormal yavru doğumlarıyla kendini gösteren akabane hastalığına rastlandı. Bunun üzerine uzman veteriner hekimler, hastalığın yayılmasını önlemek için bölgedeki işletmelerde kapsamlı bir hastalık taraması başlattı.



Üreticilere uyarı

Hastalığın tespit edilmesinin ardından, uzman ekiplerce üreticilere akabane hastalığı ve mücadelesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca hayvanlardan yeniden kan numuneleri alınarak hastalığın yayılımı kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yetkililer, üreticilere bu tür hastalıklarda erken ihbarın önemine dikkat çekti. Anormal yavru doğumları veya toplu hayvan ölümleri gibi durumlarla karşılaşılması halinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne hızlı bir şekilde bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.



Hastalığa karşı tedbirler devrede

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumak ve bölgedeki üreticilerin zarar görmesini önlemek için tedbirlerin devam edeceğini açıkladı. Yetkililer, bölgedeki diğer işletmelerde de tarama ve bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirterek, üreticilere sağlıklı bir üretim dönemi diledi.



Erken müdahale önemli"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Ortaca ilçemizde yaşanan bu olay, hayvan sağlığının korunması ve üreticilerimizin ekonomik kayıplarının önlenmesi için erken müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. AKABANE hastalığı, sineklerle taşınan ve küçükbaş hayvanlarda ciddi zararlara yol açan bir hastalıktır. Olayın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde bölgeye ulaşmış, hastalığın teşhisi ve kontrolü için gerekli tüm önlemleri almıştır. Üreticilerimizin benzer durumlarla karşılaştıklarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne ihbarda bulunmaları çok önemlidir. Muğla genelinde tarama ve bilgilendirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.”



Akabane hastalığı nedir?

Sineklerle bulaşan akabane hastalığı, küçükbaş hayvanlarda düşük, ölü doğum veya doğum sonrası yaşamını sürdüremeyen anormal yavrularla karakterizedir. Hastalık, hayvancılık sektörüne ciddi ekonomik zararlar verebilmekte, bu nedenle hızlı tespit ve müdahale büyük önem taşımaktadır.