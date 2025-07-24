Muğla’da aşırı sıcaklık ve düşük nem alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahminlerine göre, önümüzdeki 4 gün boyunca Muğla genelinde hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar yükselmesi, rüzgar hızının saatte 35 kilometreye ulaşması ve nem oranının yüzde 9’a kadar düşmesi bekleniyor. Bu meteorolojik şartlar, orman yangınları açısından son derece yüksek risk oluşturuyor.



Muğla’nın orman varlığı açısından zengin bir yapıya sahip olması, bölgeyi yangın tehdidine karşı daha da hassas hale getiriyor. Özellikle basralı kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgelerde, bu hafta yaşanabilecek muhtemel yangınlara karşı vatandaşların azami dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor.



Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve ot yakma gibi faaliyetlerden kesinlikle kaçınılması, sigara izmaritlerini gelişigüzel yerlere atılmaması, ormanlık alanlarda şüpheli bir durum görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılması konusunda uyardı.



Ayrıca, yangınlara müdahalede görevli tüm kurumların alarm durumunda olduğu, ekiplerin muhtemel risklere karşı hazırlıklı bulunduğu bildirildi.