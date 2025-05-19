Muğla’da bir kadın tanımadığı erkek tarafından darbedildi: Soruşturma başlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda bir erkek tarafından tekme ve yumruklu saldırıya maruz bırakıldı. Sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. Derbedilen P.D.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre P.D. isimli kadın, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını belirttiği bir erkek ile tartışmaya başladı.

Yaşanan gerginlik sırasında kimliği henüz öğrenilemeyen erkek, P.D.'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete maruz bırakılan kadın, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Ardından gelen kişi, burada da tekme ve yumduk darbeleriyle kadını darbetti.

Çevredeki yurttaşların müdahalesi ile olay son bulurken, P.D. polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Akaryakıt istasyonundaki şiddet, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, P.D. pompaların bulunduğu bölümde hafif ticari araçta bulunan bir kişi ile konuşurken gelen bir başka erkek, kadını darbediyor. P.D. akaryakıt istasyonunda bulunan markete girerek korunmaya çalıştığı sırada, ardından gelen kişi, P.D.'yi burada da şiddete maruz bırakıyor.

Çevredeki yurttaşların müdahalesi ile saldırganın elinden kurtulan P.D., polis merkezine giderek şikayette bulundu. P.D. emniyetteki ifadesinde, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.