Muğla’da çam balı hasadı coşkuyla kutlandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi, bu yıl ilk kez düzenlenen Çam Balı Hasat Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Menteşe Kent Meydanı’nda düzenlenen şenlikte, bal üreticileri, Çam Balı Hasat Şenliği’nin sektöre katkı sağladığını belirterek etkinliğin geleneksel hale gelmesini temenni etti.

Bal üreticisi Büşra Çelik, festivalin üreticiler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ederek, “Arıcılar için çok güzel ve verimli bir festival oldu. Bu sayede ürünlerimizi tanıtma imkânı bulduk. Festivalin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyorum” dedi.

Bal üreticisi Hasan Çelik ise festivalin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Bu yıl çam balı festivalinin ilki yapılıyor. Umarım Datça’daki Badem Çiçeği Festivali gibi geleneksel hale gelir. Ürünlerimizin tanıtımı açısından son derece kıymetli bir etkinlik” diye konuştu.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Çam Balı Hasat Şenliği’nde yaptığı konuşmada Muğla’nın yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın arıcılık başkenti olduğunu söyledi. Kaya, “Çam balının hasadını kutlamak, emeğin ve alın terinin değerini yaşatmaktır. Ülkemizdeki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80’i Muğla’da gerçekleştiriliyor. Coğrafi işaret tesciliyle Muğla Çam Balı artık sadece bir ürün değil, kentin kimliğini ve doğasını temsil eden bir değerdir” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, konuşmasında çam balının bölge ekonomisi açısından stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Dünyada üretilen çam balının yüzde 85’i Muğla’da üretiliyor ve binlerce aile geçimini bu sektörden sağlıyor. Menteşe’deki bal ormanlarımız bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu topraklarda üretmek bir gelenek değil, bir görevdir. Her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl arıcılarımıza ekipman desteği sağladık. Orman yangınlarında zarar gören üreticilerimiz yeniden ayağa kalktı, arılarını yaşattı, ormanlarını yeşertti. Bu azim ve emek hepimize umut veriyor.”

“ÜRETİCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilere verilen desteklerin artarak süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz üreticilerimizin her zaman yanındayız, yanında olmak da bizim görevimiz. Artan maliyetler ve piyasa koşulları üretimi zorlaştırsa da biz bu süreci iş birliğiyle aşacağız. Tarımsal kalkınma kooperatifleri bu noktada çok önemli bir rol oynuyor. Ürün üretiliyor, ancak araya tüccarlar girdiğinde hem üretici kaybediyor hem de tüketici daha pahalıya ürün alıyor. Kooperatifleşme ile piyasa dengeleniyor, üretici emeğinin karşılığını alıyor, tüketici de kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşabiliyor. Bu yüzden kooperatifleri desteklemeye devam ediyoruz.”

Aras ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projeleri de hatırlatarak şunları ekledi: “Arıcılarımıza teknik destek sağlıyor, ana arı ve arı sütü eğitimlerini düzenliyoruz. Temiz Petek Projemizle arıcılarımızın kışın sakladıkları petekleri -30 derecede şoklayarak balmumu güvesine karşı koruyoruz. Orman yangınlarından etkilenen üreticilerimize malzeme desteği veriyoruz. Fondan arı yemi projemiz ve Ticaret Borsamızla kurduğumuz 100. Yıl Bal Analiz Laboratuvarı da sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Burada kalite ve kalıntı tespitleri yaparak Avrupa Birliği coğrafi işaretine de bir adım daha yaklaşıyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanındayız, yeter ki üretmeye devam etsinler.”