Muğla’da deniz otobüsü seferlerinde yeni tarife

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsü seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 15 günlüğüne başlatılan deniz ulaşımı seferlerinin ücretlerinde güncelleme yapıldığı belirtildi.

Muğla'da 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda başlatılan Didim-Turgutreis-Bodrum deniz otobüsü seferlerinin ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz otobüslerinin saatlerine ve ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Büyükşehir belediyesi olarak ilimizdeki kara trafiği yoğunluğunu azaltmak, yerli ve yabancı misafirlerin mavi turizmi daha yakından görmeleri için başlattığımız deniz ulaşımını 15 gün boyunca kullanan vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine saat ve ücretlendirmeler de güncelleme yaptık" denildi.

Talepler üzerine 15 Temmuz itibariyle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Fethiye - Marmaris

Pazartesi: 08:00, 14:00, Salı: 08:00, 11:00, 17:00, 19.40, Çarşamba: 11:00, 17:00, 19:40, Perşembe: 11:00, 17:00, Cuma: 08:00, Cumartesi: 08:00, 14:00,19.40, Pazar: 11:00, 17:00

Marmaris - Fethiye

Pazartesi: 17:00, Salı: 11:00, 17:00, Çarşamba: 08:00, 14:00, Perşembe: 08:00, 14:00, 19:40, Cuma:17:00, Cumartesi: 11:00, 17:00, Pazar: 08:00, 14:00, 19:40. 1 kişi tek yön: 300 TL

Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Gereği Öğrenci Kartı Bulunanlar ve Öğretmenler ile 60-65 Yaş Yolcu: 200 TL. 65 yaş üzeri yolcu: ücretsiz. 0-5,5 yaş grubu: ücretsiz.

Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. Yüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz

Bodrum - Turgutreis

Her gün: 11:15, 19:50,

Turgutreis - Bodrum

Her gün: 10:20, 19:00 1 kişi tek yön: 100 TL. Şehiriçi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 60 TL,65 yaş üzeri yolcu: Ücretsiz, 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. yüzde 40 ve üzeri engelli (aile ve sosyal politikalar bakanlığından ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

Didim - Turgutreis - bodrum sefer saatleri ve fiyat tarifesi:

Her gün: 09:00, 17:45,

Turgutreis - Didim

Her gün: 12:00 20:35

Didim - Bodrum

Her gün: 09:00, 13:45, 17:45,

Bodrum - Didim

Her gün: 11:15, 15:45, 19:50 1 kişi tek yön: 150. Şehir içi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 100 TL. 65 yaş üzeri yolcu: 75 TL. 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz.

Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz

Yüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz.