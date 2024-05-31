Muğla’da deniz ulaşımında yeni dönem başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak amacıyla deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bu kapsamda ilk olarak Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüs seferleri düzenlenecek.

BİRGÜN EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuluyor. Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergâhlarında deniz otobüs seferleri düzenlenecek.

Yeni seferlerin ilk olarak 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren deniz otobüsleri bu üç nokta arasında düzenli olarak sefer yapacak.

Fethiye ile Marmaris arasında düzenlenecek deniz otobüs seferleri ise 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

Özellikle yaz aylarında sıkışan karayolu trafiğine deniz yolunun alternatif olacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil, “Denizlerimizden daha fazla faydalanılması ve özellikle yaz aylarında turizm şehri olan Muğlamızda karayolunda oluşan trafik yoğunluğuna bir alternatif olarak deniz yolu hatlarının da geliştirilmesi için çalışmalarımıza başladık. Alternatif denizyolu hatları oluşturulması amacıyla ilk aşamada Fethiye ilçe merkezi ve Bodrum ilçemizde kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir deniz ulaşımı sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. 450 yolcu kapasitesine sahip olacak deniz otobüslerimiz saatte 25 deniz mili süratle karayoluna alternatif olabilecek sürelerde seferlerini tamamlayabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınacak izinlerin de bir aşaması olan UKOME Genel Kurulu bu hafta karar aldı. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığı’nın izni alınır alınmaz 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında deniz otobüsü seferlerine başlamayı planlıyoruz” dedi.

ARAS’TAN 70 DÜNYA KENTİ BAŞKANINA MEKTUP

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Dünya Kentleri’nin Belediye Başkanlarına işbirliği mektubu gönderdi. Aras bu mektuplarda şehirler arası işbirliği, kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi konularında çağrıda bulundu.

Gönderilen mektuplarda, Muğla’nın sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve turizm potansiyelinin yanı sıra tarımsal işbirliklerine vurgu yapıldı. Ayrıca iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının önemine dikkat çekildi. Başkan Ahmet Aras, “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda uluslararası işbirliklerinin Muğla’nın kalkınmasına ve dünya şehirleriyle entegre olmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.