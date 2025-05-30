Muğla’da dijital dönüşüm başlıyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan MuğlaKart uygulaması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Dijital Dönüşüm Lansmanı yapıldı.

Dijital dönüşümünde yeni bir sayfa açan Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Muğla İçin Tek Kart” vizyonuyla MuğlaKart projesini hayata geçiriyor. Muğlalılar şehir içi ulaşım ve tüm kartlı işlemlerini tek bir kartla gerçekleştirme imkânı bulacak. MuğlaKart, bir banka kartı gibi işlev görerek yalnızca ulaşımda değil, kültür merkezlerinde, tüm sosyal tesislerde ve anlaşmalı iş-yerlerinde vatandaşlara temassız ve QR kodlu ödeme konforu sunacak.

Büyükşehir Belediyesi, MuğlaKart ile fiziki kartın tüm gücünü mobile taşıyor. Mobil uygulama ile vatandaşlar bakiyesini anlık görecek, kayıp-çalınma riskinde saniyeler içinde kartını kilitleyecek ve sosyal yardımları takip edecek. Kullanıcılar, fiziki kartıyla yapabildiği her işlemi mobil uygulama ile yapabilecek.

TEK KART İLE TÜM SOSYAL YARDIMLAR BİR ARADA

“Muğla İçin Tek Kart” uygulaması ile her vatandaşa ayrı bir kart dağıtmaya gerek kalmadan, tek kartla herkesin kimliğini ve ihtiyaçlarını ayırt eden akıllı bir düzen kuruluyor. Sistem; öğrencinin indirimli ulaşım hakkını, çiftçinin tarımsal destek ödemesini, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahatini, ihtiyaç sahibinin sosyal yardımını tek kimlik altında tanıyor ve anında harekete geçiriyor. Böylece Muğla’nın dayanışma geleneği tek bir kartta birleşiyor, ekonomi, sosyal destek ve ulaşım adaleti aynı dijital kart üzerinden kesintisiz sağlanıyor.

Yardımlara sadece muhtaçlık sınırındakilere değil, yoksulluk sınırındaki daha geniş kesimlere ulaştıracak şekilde artırılacak. Ekmek ve süt gibi temel gıdaları doğrudan belediye bütçesinden karşılamak yerine, mahalle fırınları ve yerel süt üreticileriyle iş birliği yapılacak. Böylece daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılacak, aile bütçelerine destek olarak, yerel üreticileri güçlendirecek.

MUĞLAKART DAKİKALAR İÇİNDE ALINABİLECEK

muglakart.com’a giren herkes, alım noktalarından başvuru koşullarına, gerekli belgelerden kullanım alanlarına kadar tüm ayrıntıları tek sayfada bulabilecek. Vatandaşlar herhangi bir fiziki belge taşımadan, tüm kayıt ve kimlik doğrulama sürecini çevrimiçi birkaç adımda tamamlayacak; başvuru onaylandığında en yakın teslim noktasına gidip MuğlaKart’ını dakikalar içinde alabilecek.

Muğla App mobil uygulaması ile yerel yönetime erişim bir dilekçe mesafesinden bir dokunuş mesafesine indiriliyor. Vatandaşlar talebini ya da önerisini yazıp gönderdiğinde iletisi doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanına ulaşacak. Gönderilen her talep sistemde adım adım izlenecek ve vatandaşların, başvurusunun hangi aşamada olduğu anlık olarak görülebilecek. Sonuçlandığında uygulama üzerinden bildirim alınacak. Böylelikle yönetilen ile yöneten arasındaki mesafe, dijital pencerede yok olacak.

Muğla’nın geleceğini şekillendirecek dijital dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Göreve geldiğimiz andan itibaren hem kentimizin hem de ülkemizin çağdaşlaşması için teknolojik atılımları hayata geçiriyoruz. Ata’mızdan öğrendiğimiz gibi daima ileriye bakıyoruz. William Arthur Ward’ın dediği gibi, ‘Kötümser rüzgârdan şikâyet eder, iyimser rüzgârın değişmesini bekler; gerçekçi ise yelkenlerini rüzgâra göre ayarlar.’ Biz yelkenleri hiçbir zaman suya indirmeyeceğiz. Yerel yöneticiler olarak realist olmak zorundayız. Toplumun hayatını kolaylaştırarak kendimize yeni bir yol çizebiliriz. Biz bu anlayışla hareket ediyor, teknolojiyi kentin yalnızca bir alanında değil, tüm yapısında, tüm damarlarında kullanmayı hedefliyoruz. Bu hedefle tüm desteklerimizi ve hizmetlerimizi tek kartta topluyoruz” dedi.

Attıkları her adımda Muğla’nın daha yaşanabilir, sürdürülebilir, adil ve dirençli olmasını hedeflediklerini dile getiren Aras, “Bu çağda bir kenti yönetmek, hizmetleri veriye, bilgiye ve teknolojiye dayanarak daha hızlı, daha doğru ve daha adil şekilde sunmaktır. Bilimi ve aklı kullanmak zorundayız. Veriye hâkim olmayan kentine hâkim olamaz. Kentle ilgili tüm verileri toplamak için MUPA’yı kurduk. Akıllı şehir, bütünüyle veriye dayanan, teknolojiyi insanın hizmetine sunan bir yönetim aklıyla inşa edilir. Her attığımız dijital adım, bu kentin daha yaşanabilir, sürdürülebilir, adil ve dirençli olması içindir. Biz, Muğla’mızı bu vizyonla yönetiyoruz. Bu dijital dönüşüm, kamu hizmetlerinin, yönetimin ve kent kültürünün de dönüşümüdür. Doğru iletişim ve strateji ile Muğla’mızı Türkiye’de değişim dönüşümün lideri haline getirebiliriz” şeklinde konuştu.