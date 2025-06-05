Muğla’da dron ve helikopter destekli trafik denetim

Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğine yönelik tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gökova Ataköy Mahallesi kavşağında drone ve helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Havadan yapılan denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde gerekli uyarılar yapılırken, muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesi adına bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Denetimlerde, sürücülerin özellikle hız limitlerine riayet etmeleri, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamalı konusunda ikazlarda bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından Muğla’ya tahsis edilen ve kamuoyunda "Uçan göz" olarak bilinen trafik helikopteri de bugün öğle saatlerinde denetim uçuşu gerçekleştirdi. Gece ve gündüz görüş kabiliyetine sahip helikopter yalnızca trafik denetimi için değil; asayiş, terörle mücadele ve insan kaçakçılığı gibi alanlarda da etkin olarak kullanılacak.

Bayram tatili süresince Muğla genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olacak.

Bayram tatili boyunca Muğla genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 380, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 568, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 199 olmak üzere toplam 5 bin 147 personel görevlendirildi.

Özellikle Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarında, yol kontrol arama noktalarında sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı sağlanması için ekip ve görevli sayıları arttırıldı. Bu kapsamda 85 uygulama noktasında Bin 597 personel görev yapacak.

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla şu anda burada olduğu gibi helikopter ve drone gibi hava taşıtlarının trafik denetimlerinde etkin olarak kullanılacak. Ayrıca bayram öncesi ve sonrasında hız ve fazla yük kontrolleri, araçların kullanım süreleriyle ilgili kontrollerin arttırılacak.

Güvenli bir trafik akışı için Muğla genelinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 67 ekip, 175 personel; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 69 ekip, 261 personel görevlendirildi. Yine muhtemel her türlü kazalara ve sağlık sorunlarına karşı nöbetçi sağlık ekipleri 24 saat kesintisiz görev yapacak. Muğla genelinde 3 Bin 574 sağlık çalışanı hastanelerde, 916 sağlık çalışanı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapacak. 112 Acil Çağrı Merkezimizde ise 180 personel görevlendirildi. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 18 deniz aracı 2 helikopter görevlendirildi.

Emniyet, jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra Muğla’da orman yangınlarına karşı da ekipler teyakkuz halinde görevlerinin başında olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 13 ilçede Bin 123 itfaiye personeli, Muğla Orman bölge Müdürlüğünde 180 Teknik eleman, 250 Orman Muhafaza Memuru ve 780 yangın söndürme işçisi Kurban bayramı süresince görev yapacak.