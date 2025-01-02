Muğla’da ekonomik zorluklar derinleşiyor

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), bölgenin ekonomik durumu ve yurttaşların yaşam koşullarını değerlendiren bir rapor yayımladı. 6 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, Muğla’da yaşayan yurttaşların ekonomik durumu ve hissettikleri enflasyon oranları ölçüldü.

Araştırmaya göre, Muğla’da yaşayan yurttaşların toplamda sadece %13’ü gelirinin giderlerini karşılayabildiğini açıklanırken; kadınlar ve gençler arasında gelir-gider dengesizliğinin daha da belirgin olduğu gözlemlendi. Ayrıca, ilçeler arasında ekonomik farklılıklar bulunsa da gelir-gider dengesizliğinin tüm ilçelerde benzer oranlarda görüldüğü ifade edildi.

HİSSEDİLEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 80

Araştırma, hissedilen enflasyon oranlarını da inceledi. Katılımcıların yüzde 74,1’i, hissettikleri enflasyon oranını yüzde 80’in üzerinde olarak bildirdi. Bu veriler, resmi enflasyon oranları ile halkın algısı arasındaki farkı ortaya koyarak ekonomik algıdaki güven kaybına da dikkat çekiyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; hissedilen enflasyonun, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiyat artışına dayalı olarak tanımlandığı ve resmi verilere göre farklılık göstermesi, sık tüketilen mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının bireyler üzerindeki etkisini yansıttığı belirtildi. Ayrıca Tüketicilerin algısının ekonomik politikaların halk nezdindeki kabulünü etkileyen önemli bir kıstas olarak öne çıktığı da vurgulandı.