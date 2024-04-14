Muğla’da ev yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kentsel sit alanındaki ahşap çatılı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacırüstem Mahallesi Kahvecioğlu Çıkmazında evin bitişiğindeki elektrik direğindeki tellerin rüzgarın etkisi ile birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar çatı kata sıçradı. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin evin çatı katında başlayan yangına müdahale ederken, elektrik direğindeki teller rüzgârın etkisi ile tekrar kıvılcımlar çıkarırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken patlama yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altını alınırken, evin mutfak bölümünde hasar oluştu. Yanan alanlarda soğutma çalışması yapıldı.