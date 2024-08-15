Muğla’da ev yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Orta Mahalle Hisar Sokaktaki kentsel sit alanı bölgesinde tek katlı ahşap eski Muğla evinde meydana geldi. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.