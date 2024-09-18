Muğla’da gece kreşi uygulaması başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Gündüz Bakımevleri hizmetine Gece Kreşi projesi de ekleniyor. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakabilecek bir yer bulamayan aileler için ‘Gece Kreşi’ projesi çalışmaları başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışan aileler için Gece Kreşi projesini hayata geçirerek ön talep toplamaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önem verdiği konuların başında gelen Gündüz Bakımevleri hizmetine Gece Kreşi projesi de eklendi. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakacak bir yer bulamayan aileler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile ‘Gece Kreşi’ projesi hayata geçirildi. Gece Kreşi ilk olarak Menteşe ilçesindeki Emineller Gündüz Bakımevi’nde başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Eylül ayı meclis toplantısında gece vardiyasında çalışan anne babalar için başlatacaklarını söylediği Gece Kreşi projesi hayata geçirildi. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar ön talep toplama adresi olan https://mugla.bel.tr/gecekresi linki üzerinden taleplerini oluşturabilecekler.

Aras, Eylül ayı Meclis toplantısında Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde ilk olacak Gece Kreşi projesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Muğla’da gece çalışan vatandaşların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yer olmadığını tespit ettiklerini belirten Aras, bu aileler için gece kreşi projesinin hayata geçmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Gece vardiyasında çalışan ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yer oluşturacaklarını söyleyen Aras, “"Gece çalışan karı-koca doktor, hemşire ya da işçilerimiz var. Bu aileler çocuklarını bırakacak yer bulamıyor. Mevcut kreşlerimizi düzenleyerek gece de hizmet vermesini sağlayacağız. Bu uygulamayı ilk olarak Menteşe ilçemizde başlatacağız ve ihtiyaçlara göre diğer ilçelere yayacağız. Gece vardiyasında çalışanlar da çocuklarını güvenle bırakabilecek. Bu hizmetin çalışan aileler için iyi bir hizmet olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.