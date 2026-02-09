Muğla’da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

MUĞLA’nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Bahar Taş’ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla’nın Milas ilçesine gittiği belirtildi. İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Taş’ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ekiplerince Taş’ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş’ın, dün sabah saatlerinde teknede ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, olay sırasında teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki şüpheli, akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

MUĞLA'nın Milas ilçesine arkadaşları ile gezmeye gelen ve kiraladıkları teknede yaşamını yitiren Bahar Taş'ın (35), yapılan ön otopsisinde; şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

TEKNEDE ÖLEN BAHAR'IN İÇ ORGANLARI İNCELENECEK

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte önceki gün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti. İddiaya göre; arkadaş grubu, geceyi burada kiraladıkları 'Adas' isimli teknede geçirdi. Dün saat 14.30 sıralarında Taş'ın kamarada hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bahar Taş'ın yanındaki arkadaşları T.Y., ile S.E., ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.(DHA)