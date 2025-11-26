Muğla’da gençler, yerel yönetimde söz sahibi oluyor

(MUĞLA)- Gençlerin siyasette söz sahibi olması, fikir ve önerilerini yerel yönetime doğrudan iletebilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tanışma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkan da katılarak deneyimlerini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran 2025 tarihli meclis kararıyla kurulan Gençlik Meclisi’nin başkanlığına, 31 Ekim 2025’te düzenlenen genel kurulda Muzaffer Cantekin seçildi.

Gençlik Meclisi, kentte yaşayan gençlerin yerel yönetime katılımını güçlendirmenin yanı sıra demokratik süreçlerde deneyim kazanmalarına da imkân tanıyor.

Meclisin oluşturulma sürecinde temsilde çeşitlilik ve adil katılım temel ilkeler olarak benimsendi. Bu doğrultuda üyelik yapısı; yüzde 40 Muğla’daki lise ve üniversite öğrencileri, yüzde 20 gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve gençlik yapılanmaları, yüzde 10 kamu kurumlarının gençlik temsilcileri ve yüzde 30 Muğla’da ikamet eden bağımsız gençlerden oluşacak şekilde yapılandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, “Gençlik Meclisi'miz, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın çok vizyonist bir projesi. Türkiye’de diğer büyükşehirlerde bu tarz oluşumlar var, biz de o örnekle gençlerimizi büyükşehir meclisine dâhil edebilmek, gençlerin de farkındalığını sağlayabilmek istiyoruz. Gençlik Meclisi’miz kurulduğu günden bugüne güçlü bir yapı haline geldi. Bizler gençlerimizi yönetime dâhil etmek adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Gençlerin enerjisi, vizyonu ve katılımı kentimizin geleceği için büyük değer taşıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gençlik Meclisi, Muğla’da gençlerin söz hakkını güçlendiren önemli bir adımdır. Gençlerin enerjisi, vizyonu ve katılımı kentimizin geleceği için büyük değer taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin projelerde, kararlarda ve kent yönetiminde daha etkin rol almasını destekleyeceğiz. Bu oluşuma katkı veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik Meclisi'ndeki gençler, şunları söyledi:

-Azra Hilal Coşkun (Gençlik Meclisi Üyesi): “Gençlik Meclisi’ne üniversite kontenjanından başvurmuştum. Bu meclise gençlerin sesini duyurmayı, öğrencilerin özellikle eksiklerini dile getirmek amacıyla başvurdum. Bu meclisin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ahmet Başkanımıza bu oluşum için teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Aslan (Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi): “Gençlik Meclisi’nin hem Muğla’mıza hem de gençlerimize faydalı olacağından eminim. İlerleyen aşamalarda çalışmalar yaparak gençlerle çok güzel işler yapacağız. Gençler bu mecliste kendilerinin sesi olmamızı bekliyorlar.”

-Yusuf Doğan Eren (Gençlik Meclisi üyesi): “Öncelikle gururla söylüyorum Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Gençlik Meclisi’nin bir üyesiyim. Bu meclis çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Şöyle ki Muğla’nın gençleri son derece idealist, enerjik ve çalışkan. Fakat bu meziyetleri değerlendireceğimiz bir alan yoktu. Meclisle birlikte sesimizi çok daha iyi duyurabileceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Genel Sekreterimizi gençlere benzetiyorum; enerjileri, dinamikleri bize güç veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

-Emre Vural (Gençlik Meclisi üyesi): “Gençlik Meclisi için, J.J Rousseau’nun toplum sözleşmesini biraz okuyan kişiler anlayacak ki bu tarz yapılar modern çağımızda büyük öneme sahiptir. Gençlik Meclisi de bizler için bu konumda. Gençlerin fikrinin bu kuruluşla aktarılması ve önemsenmesi de çok büyük bir adım. Gençlik geleceğin değil aslında bugünündür ve bugünün yönetiminde söz sahibi olacaktır. Bu oluşum için Başkan'ımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederiz.”

-Mine Nur Demirkıran (Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı): “Muğla Gençlik Meclisi kurulma aşamasındayken Antalya Gençlik Meclisi olarak hep destek olduk. Burada da böyle bir sürece başlanması hem gençler açısından hem de toplum açısından Muğla’ya çok faydalı olacaktır. Yerelde gençlerin sesinin bir üst demokrasiye, bürokratlara ulaşması aslında Gençlik Meclisi’nin bir köprü görevi gördüğünün kanıtı. Özellikle yerel yönetimlerde gençlerin sesinin bu noktada yükselmesi çok değerli.”

-Muzaffer Cantekin (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı): “Gençlik Meclisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın önderliğinde ve Genel Sekreterimiz Sayın Tayfun Yılmaz’ın desteklemeleriyle hayata geçirildi. Gençler bu meclisten yerel yönetimlerde yer alan projelerde, kararlarda söz hakkı olmasını istiyor. Bunu da meclisimiz şimdiden karşılıyor bu sebeple Muğla’da gençlerin de bir söz hakkı var diyebiliriz.”