Muğla’da Hasan Özcan Yaşamevi açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir projeyi daha kente kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ile İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi’nde 2 bin 375 metrekare parsel alanı üzerinde inşa edilen tesis, 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle hizmet verecek. Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yaşam evinde, yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu. Hasan Özcan Yaşam Evi’ne kabul süreci resmen başladı. Tesisten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru dilekçesi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve adli sicil kaydı ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm detaylara ise 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

Açılışta söz alan hayırsever iş insanı Hasan Özcan, projeye verdikleri desteğin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Özcan, “Kardeşim İzzet Özcan’ın katkıları da bu projenin şekillenmesinde çok kıymetlidir, bugün bambaşka bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü insan bazen kazanırken değil, verdiğinde daha fazla mutlu oluyor, İş dünyasındaki dostlarıma da söylüyorum; mutlaka bir şeyler yapın, mutlaka iyiliğe yatırım yapın. Vermek, almaktan daha çok huzur veriyor” dedi.

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik Hasan Özcan Yaşam Evi hakkında teknik bilgiler paylaştı. Yapının bodrum, zemin, 1. 2. ve 3. katlardan oluşan betonarme taşıyıcı sisteme sahip olduğunu, toplamda 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisin; kafeterya, yemekhane, toplantı salonu, resim atölyesi, yaşam odası ve kütüphane gibi sosyal alanlarla donatıldığını belirtti. Ayrıca tesis içerisinde kuaför, diyetisyen ve psikolog birimleri ile çamaşırhane ve ütü odasının da hizmet vereceğini ifade etti.

“YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN MERKEZ, MENTEŞE’DE HİZMETE AÇILDI”

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Hasan Özcan Yaşam Evi’nin Menteşe için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Merkezde misafir edeceğimiz büyüklerimizin üretkenlik ve umutla yaşamayı sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

Açılışta konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşam Evi’nin yalnızca fiziksel bir tesis olmadığını vurgulayarak, Muğla’nın dayanışma kültürünü ve insana verilen değeri büyüten önemli bir sosyal yatırım olduğunu söyledi.

Aras, “Bugün burada demirden betondan yapılmış bir yapının ötesinde, Muğla’mızın insanlık mirasına yeni bir halka ekliyoruz. Hasan Özcan Yaşam Evi, ‘Hiç kimse yalnız değildir’ şiarımızın en somut örneğidir” dedi. Konuşmasında Özcan Ailesi’nin katkısına dikkat çeken Aras, hayırseverliğin ancak topluma geri dönüş sağlayarak anlam kazandığını ifade etti: “Bazı insanlar çalışır, üretir, kazanır. Ancak asıl kıymeti, o kazancın nasıl değerlendirildiği belirler. Gelirin ihtiyaç sahiplerinin, dar gelirli yurttaşlarımızın hizmetine sunulması yüce gönüllülüktür. Bu iş birliği sayesinde ortaya çıkan eser, tam da bu ruhu temsil ediyor” diye konuştu.

“BURASI MUĞLA’NIN VİCDANINI YANSITAN BİR MERKEZ OLACAK”

Tesisin tüm çalışanlarına seslenen Aras, merkezin yalnızca bakım değil, güven, saygı ve nezaket üreten bir yaşam alanı olacağını belirterek, “Burada görev yapan herkes, karşılaştığı her kişiye kendi annesi babasıymış gibi davranacak. Bir gün yüzünüzü ekşitmeyecek, bir gün ‘yok’ demeyeceksiniz. Çünkü biz yalnızca hizmet etmiyor, aynı zamanda kendimizi de iyilikle besliyoruz” dedi.

Aras, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki güçlü işbirliğinin Muğla genelindeki sosyal hizmetlerin etkinliğini artırdığını söyleyerek, “Bir çocuk sıcak çorbasını içerek okula gidiyorsa, bir üniversite öğrencisi bir liraya toplu ulaşıma erişebiliyorsa, bir yaşlımız evde bakım hizmeti sayesinde kendini yalnız hissetmiyorsa, bu ortak başarımızdır” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hasan Özcan Yaşam Evi’nin örnek bir işbirliğiyle hayata geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün burada çok değerli bir projenin açılışındayız. Yaşını almış yurttaşlarımızın huzur bulacağı bu yaşam merkezinin ortaya çıkmasında birçok kurumun emeği var. Büyükşehir Belediyemiz arsayı tahsis etti, hayırsever Özcan Ailesi yapımını üstlendi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destek sağladı. Bu proje, doğru işbirliğinin en somut örneklerinden biridir.”