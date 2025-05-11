Muğla’da iki otomobilin çarptığı kaza kamerada: 6 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde römork takılı bir otomobilin ışıksız kavşağa kontrolsüz şekilde çıkması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir başka otomobil, şarampole devrildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Fethiye-Antalya çevreyolu yakınındaki Çamköy Mahallesi’nde trafik ışıkları olmayan Çamköy Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Habibe Yakar Erdoğan yönetimindeki 17 GN 002 plakalı otomobil, arkasında römork bulunan otomobilin kavşaktan aniden yola çıkması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücü Erdoğan’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazaya yol açan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirlendi. 3 kişi ambulansta tedavi edilirken, durumu ağır olan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, firar eden sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)

Haber: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla), (DHA)-