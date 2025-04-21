Muğla’da Kadın Yaşam ve Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’ın Yeşilbağcılar Mahallesi’nde Sosyal Hizmet Merkezi’ni ve Konak Mahallesi’nde Kadın Yaşam Merkezi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katıldığı törenle açtı.

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi’ne ait olan Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilerek kapsamlı bir Sosyal Hizmet Merkezi’ne dönüştürüldü. Yeni sosyal hizmet merkeziyle, dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunacak.

Yatağan Belediyesi işbirliğinde açılışı yapılan merkezde “Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi”, “Engelli Nakil”, “Kırsaldaki Çınarlar”, “Sosyal Hizmet Atölyesi”, “Ergoterapi Merkezi” ve “Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi” gibi önemli alanlarda hizmet verilecek.

Yatağan Kadın Yaşam Merkezi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, kadın emeğini görünür kılmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla hizmete alındı. Merkezde kadınlara yönelik meslek ve beceri atölyeleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri de yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezlerinden faydalanan engelli ailelerini temsilen konuşan Nuran Bato, “Bu hizmeti bizlere sunduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Kısa Mola ve Ergoterapi Hizmetine ulaşmamız zordu ama artık çocuklarımızın sosyalleşeceği bir merkezimiz oldu. Bu hizmete ulaşabilmek bizim için çok önemli” dedi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, “Biz annelerin nefes alabilmesi için bu Kısa Mola Merkezleri çok önemli. Bu hizmetlerden faydalanmak bizi mutlu ediyor. Yatağan ilçemize bu merkezin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, “Muğla Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde ortak aklın ürünü olan, büyükşehir-küçükşehir ayrımı gözetmeksizin yürüttüğümüz çalışmalarımıza bir yenisini daha gururla ekledik. Bu düşünceyle hayata geçen Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezimiz, sadece bir bina değil; vicdanın, şefkatin ve insan sevgisinin vücut bulmuş halidir” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU KENTİ EŞİTLİKLE, ŞEFKATLE VE UMUTLA İNŞA EDİYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kadın Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin ilçemize kazandırılmasında verdiği destek ve iş birliği için Yatağan Belediye Başkanı Sayın Mesut Günay’a teşekkür ediyorum. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım, tamamen insana yapılmış bir yatırımdır. Zaten biz belediyeciliği tam da böyle tanımlıyoruz; halkın ihtiyaçlarını gözeten, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı. Muğla’nın 13 ilçesinde siyaset ayrımı yapmaksızın tüm yurttaşlarımıza eşit şekilde hizmet sunuyoruz. Bizim tek şiarımız; vatan, millet ve Atatürk sevgisidir. Bu değerlerle hareket ediyor, hizmet anlayışımızı bu temeller üzerine inşa ediyoruz” dedi.

Aras, “Yeşilbağcılar’da açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkezin yanı sıra Seydikemer’de öğrenci yurdu ve kreş projelerimiz devam ediyor. Ortaca’da kreş, Kavaklıdere’de Yaşlı Yaşam Merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak. Menteşe ilçemizin Bayır Mahallesi’nde Kadın Yaşam Merkezimizi tamamladık. Özellikle engelli bireyler için Muğla’nın her köşesinde önemli sosyal yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Menteşe’de biri bağışçımızın katkısıyla, diğeri Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla olmak üzere iki huzurevini hayata geçiriyoruz. Biz bu kenti yalnızca yollarla, köprülerle, binalarla değil; eşitlikle, şefkatle ve umutla inşa ediyoruz. Kadınların özgürleştiği, çocukların güvenle büyüdüğü, yaşlıların yalnız kalmadığı ve herkesin hak ettiği hizmete erişebildiği bir Muğla için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.