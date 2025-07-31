Muğla’da kadınlara sosyal destek ve dayanışma merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde kurulan Kadın Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın yanı sıra mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kadınlara ücretsiz danışmanlık, meslek edindirme ve sosyal destek hizmetlerinin sunulacağı merkez, aynı zamanda çocuklar için güvenli oyun alanlarıyla da dikkat çekiyor. Kadınların üretime katılımını desteklemeyi, sosyal hayatta daha aktif roller üstlenmelerine katkı sunmayı hedefleyen merkez; yerel yönetimlerin toplumsal eşitlik vizyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel projenin bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirtti: “Bu merkezler, kadınların nefes aldığı, dönüştüğü, güçlendiği alanlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle her ilçeye ulaştırmak istiyoruz.”

“KADINLARIN AYAKTA DURDUĞUNU GÖRECEĞİZ”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal merkezin sadece fiziki bir yatırım değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümünü temsil ettiğini vurguladı. Köksal, “Büyükşehir yasası sonrası kapanan belde belediyelerimizin birçoğu atıl durumda bırakılmıştı. Göreve geldiğimizde bu yapıları tekrar toplumla buluşturmak için harekete geçtik. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza nefes olacak bu merkezde yalnız olmadıklarını hissedecek, üretecek, ekonomiye ve kendi hayatlarına katkı sunacaklar. Belki de sadece küçük bir desteğe ihtiyaç duyan birçok kadının yeniden dimdik ayakta durduğunu birlikte göreceğiz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya kadınlara için yapılan çalışmalara değinerek: “CHP’li belediyeler sadece yardım değil, eşit yurttaşlık temelinde hizmet sunuyor. 703 kreşimizle bakım yükünü hafifletiyor, danışma merkezleri ve sığınma evleriyle kadınların yanında oluyoruz. Bugün Muğla’da kadınlarımız için birçok proje hayata geçirildi. Şiddetle mücadele için ‘Şiddete Karşı Tutum Belgesi’ yayımlandı. Kadın Konukevi açıldı, özel toplu sözleşme maddeleriyle taciz ve mobbinge karşı önlem alındı. ‘Mor Otobüs’, ‘Mor Durak’ gibi uygulamalarla farkındalık artırıldı. 6 kreş ve ücretsiz ulaşım desteğiyle çalışan kadınlara destek sağlandı. ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesiyle kadınlara teknik eğitimler verildi” diye konuştu.

“KADINLARIN ÖNÜNÜ AÇARSAK, TOPLUM KAZANIR”

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Göreve geldiğimizden bu yana en hayırlı işlerden birini daha hayata geçiriyoruz. Kadınların gücüne güveniyoruz. Toplumda eşit temsiliyet sağlanmadıkça, gerçek demokrasi mümkün değil. Daha önce evden çıkmayan kadınlar artık kürsülerde konuşuyor, yönetime katılıyor. Kadınların önü açıldığında neler başarılabileceğini hep birlikte görüyoruz. Kadınları yalnızca dikiş kurslarına mahkûm eden anlayışı reddediyoruz. Kadın yaşam merkezlerimiz güçlü bireyler, güçlü toplum demektir” dedi. Yeşilyurt’taki merkezin ardından Ula’da da yeni bir huzurevi yapacaklarını duyuran Aras, “Daha fazla huzurevi, daha fazla kreş, daha fazla kadın yaşam merkezi açacağız” açıklamasında bulundu.